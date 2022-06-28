Усик отдал свои боксерские перчатки на благотворительный аукцион

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) отдал свои боксерские перчатки на благотворительный аукцион Андрея Беднякова.

"ДЛЯ ХАРЬКОВА!!! Смотря каждый день новости из Харькова, замирает сердце. Поэтому этот лот, за который очень спасибо нашему Чемпиону Александру Усику, особенный! Все средства с аукциона пойдут на помощь людям из Харькова и области".