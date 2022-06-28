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Тайсон Фьюри: Усик умнее, быстрее Джошуа, он левша

Бокс
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По мнению Тайсона украинец явно превосходит британца

Тайсон Фьюри: Усик умнее, быстрее Джошуа, он левша

Фото: MMA Fighting

Новина українською

Тайсон Фьюри считает, что Александр Усик победит Энтони Джошуа в реванше.

"Усик слишком силен для Джошуа. Он умнее, он быстрее, он левша. Новый тренер Джошуа попытается поставить более агрессивный бокс, но это позволит Усику только больше двигаться и наносить больше ударов. Усик просто сильнее, но шанс у Джошуа есть".

"После первого боя мы видели, что на лице Усика были следы от ударов. Энтони нужно один раз хорошо попасть", - сказал Фьюри.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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