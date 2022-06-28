Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Усик умнее, быстрее Джошуа, он левша
По мнению Тайсона украинец явно превосходит британца
Фото: MMA Fighting
Тайсон Фьюри считает, что Александр Усик победит Энтони Джошуа в реванше.
"Усик слишком силен для Джошуа. Он умнее, он быстрее, он левша. Новый тренер Джошуа попытается поставить более агрессивный бокс, но это позволит Усику только больше двигаться и наносить больше ударов. Усик просто сильнее, но шанс у Джошуа есть".
"После первого боя мы видели, что на лице Усика были следы от ударов. Энтони нужно один раз хорошо попасть", - сказал Фьюри.
Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа.
Популярное сейчас
- В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума
- Не Эвертоном единым. Топ-клуб АПЛ может приобрести Зинченко - СМИ
- ВСУ отчитались об еще одной атаке по россиянам на Змеином
- Джошуа: Когда побью Усика, я снова получу заслуженное уважение
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
- 09:53 Весь спорт Фьюри обратился к Усику: Когда будешь в супертяжелом весе лет через 10-15 тогда и поговорим
- 17:07 Весь спорт Первая встреча Усика и Джошуа после боя. Видео трансляция пресс-конференции боксеров
- 14:44 Весь спорт Тайсон Фьюри готов провести бой с Усиком или Джошуа за 500 миллионов долларов