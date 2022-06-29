Александр Усик: Тайсон Фьюри боится меня

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью iFL TV рассказал, хочет ли он провести бой с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) в случае победы над Джошуа (24-2, 22 KO):

"Дай Бог чтобы так случилось. Тайсон говорит, что не хочет со мной боксировать, потому что я не его уровня или еще что-то. Он меня боится", - сказал Усик.

Напомним, что Фьюри в поединке Усик – Джошуа ставит именно на украинца и считает, что именно он преобладает в большинстве показателей.