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Александр Усик: Тайсон Фьюри боится меня
Именно поэтому Цыганский король не хочет драться с украинцем
Фото: Boxing News
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью iFL TV рассказал, хочет ли он провести бой с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) в случае победы над Джошуа (24-2, 22 KO):
"Дай Бог чтобы так случилось. Тайсон говорит, что не хочет со мной боксировать, потому что я не его уровня или еще что-то. Он меня боится", - сказал Усик.
Напомним, что Фьюри в поединке Усик – Джошуа ставит именно на украинца и считает, что именно он преобладает в большинстве показателей.
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