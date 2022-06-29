Усик: российская федерация бомбит мою страну и разрушает дома, где живут люди

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью iFL TV рассказал, что происходит в Украине:

"Война. российская федерация бомбит мою страну и разрушает гражданские дома, где живут люди. Никакую военную инфраструктуру, а города, торговые центры, больницы".

Напомним, что в августе украинец проведет бой с Энтони Джошуа.