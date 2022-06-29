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Усик: российская федерация бомбит мою страну и разрушает дома, где живут люди
Украинец высказался в интервью
фото - boxingscene.com
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью iFL TV рассказал, что происходит в Украине:
"Война. российская федерация бомбит мою страну и разрушает гражданские дома, где живут люди. Никакую военную инфраструктуру, а города, торговые центры, больницы".
Напомним, что в августе украинец проведет бой с Энтони Джошуа.
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