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Усик: российская федерация бомбит мою страну и разрушает дома, где живут люди

Бокс
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Украинец высказался в интервью

Усик: российская федерация бомбит мою страну и разрушает дома, где живут люди

фото - boxingscene.com

Новина українською

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью iFL TV рассказал, что происходит в Украине:

"Война. российская федерация бомбит мою страну и разрушает гражданские дома, где живут люди. Никакую военную инфраструктуру, а города, торговые центры, больницы".

Напомним, что в августе украинец проведет бой с Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик
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