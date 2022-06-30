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Флойд Мейвезер предложил Конору Макгрегору солидную сумму за реванш

Бокс
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Сумма составляет более 150 миллионов долларов

Флойд Мейвезер предложил Конору Макгрегору солидную сумму за реванш

фото - boxingscene.com

Новина українською

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший предложил ирландцу Конору МакГрегору $ 157,9 млн. за матч-реванш. Об этом пишет The Sun.

Мейвезер также намекнул, что в тот же вечер может состояться поединок между легковесами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, добавил источник.

"Mayweather Promotions сделала Коннору предложение в размере $ 157 млн за бой. Флойд тренируется так, будто ему снова тридцать лет — он в очень хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это "лёгкой работой за отличные лёгкие деньги". Похоже, что это может произойти где-то в марте на Ближнем Востоке", — сообщает источник.

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В статье: Флойд Мейвезер
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