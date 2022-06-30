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Энтони Джошуа: Сейчас я помогаю людям в Украине
Эй Джей на нашей стороне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, что помогает украинцам.
"Я говорил с Владимиром Кличко о пожертвованиях на благотворительность. Я смотрел на происходящее и просто хотел узнать, как смогу помочь.
Я об этом спрашивал лично у него. Он посоветовал пожертвовать в фонды, ввозящие предметы первой помощи в Украину. Он попросил меня снять видео, но я считаю, что лучше, когда мои действия говорят громче моих слов.
Я стараюсь не покупать Lamborghini и Ferrari, дорогие часы, золотые цепочки и т.д. Я стараюсь направлять часть своего дохода, в помощь другим. Сейчас я помогаю людям в Украине и Нигерии и своей общине в Великобритании и моему родному Уотфорду.
Я помогаю Украине сейчас, когда это важно, поскольку это идет от всей души".
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