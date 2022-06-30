Энтони Джошуа: Сейчас я помогаю людям в Украине

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, что помогает украинцам.

"Я говорил с Владимиром Кличко о пожертвованиях на благотворительность. Я смотрел на происходящее и просто хотел узнать, как смогу помочь.

Я об этом спрашивал лично у него. Он посоветовал пожертвовать в фонды, ввозящие предметы первой помощи в Украину. Он попросил меня снять видео, но я считаю, что лучше, когда мои действия говорят громче моих слов.

Я стараюсь не покупать Lamborghini и Ferrari, дорогие часы, золотые цепочки и т.д. Я стараюсь направлять часть своего дохода, в помощь другим. Сейчас я помогаю людям в Украине и Нигерии и своей общине в Великобритании и моему родному Уотфорду.

Я помогаю Украине сейчас, когда это важно, поскольку это идет от всей души".