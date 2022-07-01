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Александр Усик: Все, что у меня есть, могу потерять всего за одну секунду
Украинец в шоке от происходящего
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал, что за последние 4 месяца его мировоззрение сильно изменилось.
"Мне понадобился один день войны, чтобы полностью осознать, что все, что у меня есть, все, чего я достиг, все мои титулы я могу потерять всего за одну секунду" – сказал Усик британским журналистам.
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