Александр Усик: Все, что у меня есть, могу потерять всего за одну секунду

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал, что за последние 4 месяца его мировоззрение сильно изменилось.

"Мне понадобился один день войны, чтобы полностью осознать, что все, что у меня есть, все, чего я достиг, все мои титулы я могу потерять всего за одну секунду" – сказал Усик британским журналистам.