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Гарсия заявил о желании сразиться с Ломаченко

Бокс
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Вперед, мы не против

Гарсия заявил о желании сразиться с Ломаченко

UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Райан Гарсия (22-0, 18 KO) рассказал, что хочет организовать бой против своего соотечественника Джервонти Дэвиса, а после этого выйти на поединок против украинца Василия Ломаченко. Его слова цитирует BoxingNews24:

"В зависимости от того, удастся ли организовать бой против Джервонты, мы увидим, что будем делать после этого. С Хэйни и Ломаченко можно провести поединки, независимо от легкого веса или первого полусреднего. Это те варианты, которые я надеюсь иметь после Джервонты. Это будет либо Ломаченко, либо Хэйни.

Я выгляжу слишком сильным для легкого веса. Похож на чит-код в этом дивизионе. Я слишком велик. Чувствую, что росту и дальше, уже есть разница между молодым мужчиной и мужчиной. Думаю, уже перешел в эту стадию. Верю, что стал сильнее" – сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко прокомментировал ракетный обстрел Сергеевки.

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В статье: Василий Ломаченко Райан Гарсия
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