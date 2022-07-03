Джошуа о назначении Гарсии: Это решение принял мой тренер Анхель Фернандес

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) прокомментировал решение о назначении в команду тренера Райана Гарсии. Его слова цитирует GiveMeSport:

"Думаю, важно то, что решение принимал мой тренер – Анхель Фернандес. Мы назначили его главным тренером в Великобритании, поэтому я считал, что Анхелю было важно выбирать.

Мне нравится Роберт Гарсия. Думаю, он очень талантлив, потому внес его имя в список с 4-5 кандидатами. Затем Фернандес отправился пообщаться с разными людьми. Я дал ему и команде возможность сказать: "Смотри, вот кого мы хотим назначить".

Роб Маккракен? Я не говорю, что мы попрощались, но что касается тренировок, то да, конечно. Между нами до сих пор есть уважение, Роб может прийти в тренировочный лагерь и вставить свои 5 копеек" – сказал он.