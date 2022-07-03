Джойс обратился к Усику: Только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса

Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) после победы над немцем Хаммером обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (19-0; 13 КО). Его слова цитирует boxingnews24:

"Я продолжаю идти вперед и собираюсь добраться до вершины. Я занимаю высокие строчки в рейтингах версий WBC и WBO. Это только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса.

Я готов к следующему этапу. Сейчас я на самом высоком уровне. Вопрос времени, когда чемпионы разберутся со своими делами. Я готов и жду их" – сказал он.