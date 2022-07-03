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Джойс обратился к Усику: Только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса
Комментарий британца
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) после
"Я продолжаю идти вперед и собираюсь добраться до вершины. Я занимаю высокие строчки в рейтингах версий WBC и WBO. Это только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса.
Я готов к следующему этапу. Сейчас я на самом высоком уровне. Вопрос времени, когда чемпионы разберутся со своими делами. Я готов и жду их" – сказал он.
Напомним, ранее Джошуа
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