  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джойс обратился к Усику: Только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джойс обратился к Усику: Только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Комментарий британца

Джойс обратился к Усику: Только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) после победы над немцем Хаммером обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (19-0; 13 КО). Его слова цитирует boxingnews24:

"Я продолжаю идти вперед и собираюсь добраться до вершины. Я занимаю высокие строчки в рейтингах версий WBC и WBO. Это только вопрос времени, когда я получу чемпионские пояса.

Я готов к следующему этапу. Сейчас я на самом высоком уровне. Вопрос времени, когда чемпионы разберутся со своими делами. Я готов и жду их" – сказал он.

Напомним, ранее Джошуа рассказал детали назначения нового тренера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде