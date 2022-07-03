Джошуа обратился к Фьюри: Пойди и выпей пива, расслабься, помоги другим людям

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) заявил, что не планирует ничему учиться у чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) и порекомендовал тому наслаждаться пенсионной жизнью. Его слова цитирует BoxingScene:

"Есть ли что-то, чему я могу у него научиться? Если честно, то нет. Ты человек, завершивший карьеру. Пойди и выпей пива, расслабься, помоги другим людям, которые в этом нуждаются. Почему ты говоришь обо мне?

Фьюри – интересный персонаж, но я бы не согласился на его помощь. Я делаю свое дело, а он свое. Могу только пожелать ему удачи во всех начинаниях", – сказал он.