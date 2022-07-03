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Джошуа обратился к Фьюри: Пойди и выпей пива, расслабься, помоги другим людям

Бокс
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Пенсия она такая

Джошуа обратился к Фьюри: Пойди и выпей пива, расслабься, помоги другим людям

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) заявил, что не планирует ничему учиться у чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) и порекомендовал тому наслаждаться пенсионной жизнью. Его слова цитирует BoxingScene:

"Есть ли что-то, чему я могу у него научиться? Если честно, то нет. Ты человек, завершивший карьеру. Пойди и выпей пива, расслабься, помоги другим людям, которые в этом нуждаются. Почему ты говоришь обо мне?

Фьюри – интересный персонаж, но я бы не согласился на его помощь. Я делаю свое дело, а он свое. Могу только пожелать ему удачи во всех начинаниях", – сказал он.

Напомним, ранее Джошуа рассказал о назначении нового тренера.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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