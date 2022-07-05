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Энтони Джошуа: Я бы не стал принимать помощь от Фьюри

Бокс
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Цыганский король предлагал свою помощь

Энтони Джошуа: Я бы не стал принимать помощь от Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа ответил на предложение соседа по дивизиону и соотечественника Тайсона Фьюри подготовить его к титульному реваншу с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

"Могу ли я чему-то научиться у него? Нет, по правде сказать. Если ты и вправду на пенсии, то возьми себе пива и расслабься. Или помоги тем, кому это нужно. Зачем говорить обо мне?

Да, он примечательный персонаж, но я бы не стал принимать от него помощь. Я занимаюсь своими делами, а он – своими", – приводит слова бойца издание Mirror.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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