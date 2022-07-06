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Тайсон Фьюри может снова провести бой в реслинге
На третье сентября в Кардиффе запланировано шоу WWE
фото - boxingscene.com
Боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри ведет переговоры с WWE о своем потенциальном возвращении в организацию. Информацию об этом распространил портал Givemesport.com со ссылкой на собственные источники.
На данный момент стороны просто ведут диалог, не приближающийся к завершению. Поэтому нет конкретных планов, в каком из шоу Фьюри будет участвовать.
В этом году в Кардиффе запланировано проведение первого с 1992 шоу WWE. Это может стать для Фьюри поводом вернуться к рестлингу.
Напомним, что свой первый поединок в реслинге Фьюри провел в октябре 2019 года, когда одержал победу на шоу в Саудовской Аравии. После этого Тайсон вернулся в бокс. Последний бой 33-летний британец провел в апреле 2022 года. Он одержал победу над Диллианом Уайтом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и The Ring.
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