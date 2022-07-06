Энтони Джошуа: Я бесспорно намерен вернуть пояса

Боксер Энтони Джошуа считает, что необходимо дождаться боя с Александром Усиком и не делать преждевременных прогнозов.

"Я бесспорно намерен вернуть пояса. Но вокруг этого слишком много разговоров. Меньше болтать, больше делать. Нужно выйти и забрать у него титулы, сделать свою работу. Я настроен очень решительно", - сказал Джошуа.

Напомним, что сражение состоится 20 августа.