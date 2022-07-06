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Энтони Джошуа: Я бесспорно намерен вернуть пояса
Британец думает только о победе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер Энтони Джошуа считает, что необходимо дождаться боя с Александром Усиком и не делать преждевременных прогнозов.
"Я бесспорно намерен вернуть пояса. Но вокруг этого слишком много разговоров. Меньше болтать, больше делать. Нужно выйти и забрать у него титулы, сделать свою работу. Я настроен очень решительно", - сказал Джошуа.
Напомним, что сражение состоится 20 августа.
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