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Джошуа своего назвал любимого боксера
И это не Мохаммед Али
фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа назвал любимого бойца в своём дивизионе. Им оказался бывший абсолютный чемпион, легендарный американский нокаутёр Майк Тайсон.
"Очевидно, Мохаммед Али является величайшим вне ринга. То, чем он являлся, за что тогда боролись люди… Кен Нортон, Джо Фрейзер, Флойд Паттерсон, Арчи Мур, Джордж Форман – и это не полный список. Он дрался с лучшими из лучших и сделал всё, что было в его силах.
Тайсон производит тот же эффект, что и Али. Майк Тайсон феноменален, как по мне. Просто феноменален. Я даже не могу подобрать слова. Он мой номер один", – сказал боец в интервью YouTube-каналу IFL TV.
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