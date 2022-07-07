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Дерек Чисора может провести ещё один бой, если победит Кубрата Пулева
Ждем результата реванша
independent.co.uk / РА
Глава промоутерской компании Matchroom Promotions Эдди Хирн пообещал ветерану супертяжелого веса Дреку Чисоре (32-12, 23 КО) еще один большой поединок после победы болгарина Кубрата Пулева (19-29). Слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.
"Если Чисора выиграет, то в итоге он получит действительно большой бой. Посмотрите на уровень побеждавших его соперников: Тайсон Фьюри дважды, Виталий Кличко, Джозеф Паркер, ограбление в поединке с Робертом Хелениусом, близкий бой с Кубратом Пулевым, по поражению Диллиану Уайту в двух близких поединках, безусловно, Чисора хорошо сражался во втором бою с Уайтом до пропущенного удара.
Поэтому нельзя говорить, что этот парень – не качественный супертяжеловесы. Чисора лучше 99% супертяжеловесов, но, к сожалению, Дерек продолжает сражаться с этим одним процентом, и он бы не смог бы иначе.
Думаю, что когда вы увидите регресс Чисоры на ринге и, в частности, в тренировочном лагере, то только тогда пора уходить. Но сейчас я чувствую, что он издает хорошие выступления. Реванш с Пулевым будет хорошим показателем, потому что это тяжелое сражение".
Напомним, реванш с Пулевым Чисора проведет 9 июля в Лондоне.
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