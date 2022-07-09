Промоутер о бое Усик-Джошуа: Хотим продать 700 тысяч трансляций

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о планах продажи платных трансляций поединка своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует Intu Boxing:

– Первый поединок дал 700 тысяч подписок. Ожидается где-то так же.

– Если я правильно посчитал, то Sky терпит убытки с подписками в 20 фунтов.

– Возможно, они поднимут цены, не знаю. Пока бокс в Великобритании развивается таким образом, что люди готовы к потерям, – сказал Хирн.

Напомним, что бой Усик-Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии.