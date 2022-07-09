  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер о бое Усик-Джошуа: Хотим продать 700 тысяч трансляций
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер о бое Усик-Джошуа: Хотим продать 700 тысяч трансляций

Бокс
(1 голосов)

Хорошая перспектива

Промоутер о бое Усик-Джошуа: Хотим продать 700 тысяч трансляций

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о планах продажи платных трансляций поединка своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует Intu Boxing:

– Первый поединок дал 700 тысяч подписок. Ожидается где-то так же.

– Если я правильно посчитал, то Sky терпит убытки с подписками в 20 фунтов.

– Возможно, они поднимут цены, не знаю. Пока бокс в Великобритании развивается таким образом, что люди готовы к потерям, – сказал Хирн.

Напомним, что бой Усик-Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде