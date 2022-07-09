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Ломаченко может встретиться с победителем боя Хэйни – Камбосос

Бокс
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Мы все этого ждем

Ломаченко может встретиться с победителем боя Хэйни – Камбосос

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн сообщил, что украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) может выйти на ринг против победителя поединка Хэйни – Камбосос 2. Его слова цитирует Intu Boxing:

"Думаю, что Хэйни проведет реванш с Камбососом в октябре, и думаю, что Ломаченко встретится с победителем.

Также я ожидаю, что скоро Девин Хэйни поднимется в весе, но Ломаченко – проблема для всех этих ребят" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн сообщил, сколько платных трансляций ожидается продать на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни Джордж Камбосос
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