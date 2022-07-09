Ломаченко может встретиться с победителем боя Хэйни – Камбосос

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн сообщил, что украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) может выйти на ринг против победителя поединка Хэйни – Камбосос 2. Его слова цитирует Intu Boxing:

"Думаю, что Хэйни проведет реванш с Камбососом в октябре, и думаю, что Ломаченко встретится с победителем.

Также я ожидаю, что скоро Девин Хэйни поднимется в весе, но Ломаченко – проблема для всех этих ребят" – сказал он.