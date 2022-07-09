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Ломаченко может встретиться с победителем боя Хэйни – Камбосос
Мы все этого ждем
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн сообщил, что украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) может выйти на ринг против победителя поединка Хэйни – Камбосос 2. Его слова цитирует Intu Boxing:
"Думаю, что Хэйни проведет реванш с Камбососом в октябре, и думаю, что Ломаченко встретится с победителем.
Также я ожидаю, что скоро Девин Хэйни поднимется в весе, но Ломаченко – проблема для всех этих ребят" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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