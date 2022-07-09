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Усик после реванша с Джошуа завершит сотрудничество с MatchroomBoxing

Бокс
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Надо побеждать

Усик после реванша с Джошуа завершит сотрудничество с MatchroomBoxing

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После поединка с британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) украинский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) завершит работу с компанией MatchrоomBoxing.

Об этом сообщил президент компании Эдди Хирн, являющийся сопромоутером нашего спортсмена.

Известный инсайдер Майкл Бенсон также добавил, что после боя Усик-Джошуа 2 наш соотечественник сможет сам выбирать транслятора поединков. Сейчас такой компанией является Sky, но после завершения контракта обязанности украинца прекратят действие.

Напомним, ранее Хирн рассказал, сколько платных трансляций планируется реализовать на бой Усик-Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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