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Усик после реванша с Джошуа завершит сотрудничество с MatchroomBoxing
Надо побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
После поединка с британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) украинский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) завершит работу с компанией MatchrоomBoxing.
Об этом сообщил президент компании Эдди Хирн, являющийся сопромоутером нашего спортсмена.
Известный инсайдер Майкл Бенсон также добавил, что после боя Усик-Джошуа 2 наш соотечественник сможет сам выбирать транслятора поединков. Сейчас такой компанией является Sky, но после завершения контракта обязанности украинца прекратят действие.
Напомним, ранее Хирн
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