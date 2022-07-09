Усик после реванша с Джошуа завершит сотрудничество с MatchroomBoxing

После поединка с британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) украинский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) завершит работу с компанией MatchrоomBoxing.

Об этом сообщил президент компании Эдди Хирн, являющийся сопромоутером нашего спортсмена.

Известный инсайдер Майкл Бенсон также добавил, что после боя Усик-Джошуа 2 наш соотечественник сможет сам выбирать транслятора поединков. Сейчас такой компанией является Sky, но после завершения контракта обязанности украинца прекратят действие.