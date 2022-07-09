Чисора хочет, чтобы Джошуа нокаутировал Усика

Британский супертяж Дерек Чисора (32-12; 23 КО) заявил, что желает победы нокаутом своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) в поединке против чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0 ;13 КО). Его слова цитирует talkSPORT Boxing:

"Мы хотим, чтобы Эй Джей вышел на ринг с правильным настроем и нокаутировал этого парня. Нам нужно, чтобы Джошуа победил в этом поединке.

Ему лучше выйти и умереть в ринге. Нам нужна его победа, здесь не может быть других вариантов" – сказал он.