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Чисора хочет, чтобы Джошуа нокаутировал Усика

Бокс
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Чисора хочет, чтобы Джошуа нокаутировал Усика

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора (32-12; 23 КО) заявил, что желает победы нокаутом своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) в поединке против чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0 ;13 КО). Его слова цитирует talkSPORT Boxing:

"Мы хотим, чтобы Эй Джей вышел на ринг с правильным настроем и нокаутировал этого парня. Нам нужно, чтобы Джошуа победил в этом поединке.

Ему лучше выйти и умереть в ринге. Нам нужна его победа, здесь не может быть других вариантов" – сказал он.

Напомним, ранее промоутер рассказал о количестве платных трансляций, которые планируется продать на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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