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WBO: Пусть бог благословит храбрый народ Украины и нашего интерконтинентального чемпиона

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WBO: Пусть бог благословит храбрый народ Украины и нашего интерконтинентального чемпиона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация поддержала украинский народ в борьбе с российской агрессией. Соответствующий пост размещен на Instagram на странице организации:

"Пусть бог благословит храбрый народ Украины, особенно интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика, недавно ушедшего добровольцем в силы обороны своей страны.

Желаем всем мира и процветания".

Напомним, что ранее Дерек Чисора выразил свое пожелание на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Денис Беринчик WBO
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