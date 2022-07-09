WBO: Пусть бог благословит храбрый народ Украины и нашего интерконтинентального чемпиона

Всемирная боксерская организация поддержала украинский народ в борьбе с российской агрессией. Соответствующий пост размещен на Instagram на странице организации:

"Пусть бог благословит храбрый народ Украины, особенно интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика, недавно ушедшего добровольцем в силы обороны своей страны.

Желаем всем мира и процветания".