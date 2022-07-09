Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WBO: Пусть бог благословит храбрый народ Украины и нашего интерконтинентального чемпиона
Спасибо за поддержку
Getty Images / Global Images Ukraine
Всемирная боксерская организация поддержала украинский народ в борьбе с российской агрессией. Соответствующий пост размещен на Instagram на странице организации:
"Пусть бог благословит храбрый народ Украины, особенно интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика, недавно ушедшего добровольцем в силы обороны своей страны.
Желаем всем мира и процветания".
Напомним, что ранее Дерек Чисора
Популярное сейчас
- По Харькову нанесен ракетный удар
- В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- Российские летчики усиленно тренируются на пяти белорусских аэродромах
- Чисора: Джошуа необходимо сильно бить Усика, чтобы победить
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО