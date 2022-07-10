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Чисора раздельным решением судей победил Пулева

Бокс
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Тяжелый бой для рефери

Чисора раздельным решением судей победил Пулева

UA-Футбол
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В ночь с 9 на 10 июля в Лондоне (Великобритания) на арене О2 состоялся поединок между одними из самых опытных супертяжей нашей эпохи – местный Дерек Чисора (33-12; 23 КО) в непростом поединке победил болгарского гостя Кубрата Пулева (29-; 14 КО).

С самого начала боя активнее в ринге был именно британец. Он навязывал сопернику бой, пытался идти вперед и атаковать. Чтобы остановить этот напор, болгарин часто брал клинч, к которому Дерек был готов, ведь обладает большой массой тела и хорошо наваливается на соперника.

Ближе к середине боя Кубрату несколько удалось выровнять картину - атаки на встречу, не очень мощные но точные приносили свои плоды. Казалось, Чисора подсел физически, однако это была лишь моментная иллюзия. Он продолжал напирать на соперника, хотя Пулев заметно пристрелялся.

В 8 раунде Кубрат едва не положил соперника на конвас, мощно качнув того аперкотом, но британец устоял.

В итоге в тяжелом как для боксеров, так и для судей поединка решение (хотя и раздельное) было в пользу Дерека – 116-112; 116-114; 112-116.

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В статье: Дерек Чисора Кубрат Пулев
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