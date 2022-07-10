Чисора и Уайт хотят организовать третий поединок

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн после победы Дерека Чисоры (33-12; 23 КО) над Кубратом Пулевым (29-3; 14 КО) заявил, что хочет организовать третий бой своего подопечного против Диллиана Уайта (28-3; ).

"Дерек говорил о бое с Уайлдером, но это небезопасно. Мне больше нравится вариант с организацией поединка Дерек Чисора – Диллиан Уайт III, только потому, что у этих двух всегда будет увлекательная рубка. Путешествие продолжается.

Кто еще? Я не знаю. У нас есть Энди Руис, Луис Ортис, Джо Джойс, а также Даниэль Дюбуа. Есть множество вариантов" – сказал Хирн.