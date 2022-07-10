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Чисора и Уайт хотят организовать третий поединок
Было бы здорово
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн после
"Дерек говорил о бое с Уайлдером, но это небезопасно. Мне больше нравится вариант с организацией поединка Дерек Чисора – Диллиан Уайт III, только потому, что у этих двух всегда будет увлекательная рубка. Путешествие продолжается.
Кто еще? Я не знаю. У нас есть Энди Руис, Луис Ортис, Джо Джойс, а также Даниэль Дюбуа. Есть множество вариантов" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее WBO
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