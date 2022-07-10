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Тайсон Фьюри: В мире 7 миллиардов человек, а я чемпион мира
Скромно
Фото: MMA Fighting
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал о своем пути к званию лучшего представителя своего дивизиона.
"В мире 7 миллиардов человек. Только подумайте об этом числе – 7 миллиардов человек, а я, бл*ть – чемпион мира в супертяжелом весе. Номер один. Из всех этих людей самый большой, самый толстый, лысый, уродливый урод на планете, это я.
Я был в пути 13 лет, как профессиональный боксер. Объездил весь мир, сражался с лучшими. Американцы, африканцы, немцы – я дрался со всеми, и все они проиграли. Они все падали от руки толстого мудака с севера Англии.
У меня после трилогии с Уайлдером были гематомы на затылке размером с кулак. У меня было сотрясение мозга, ничего не помнил. Думал: "Меня валили с ног четыре раза? Думаю, пора остановить это" – сказал он.
Напомним, что ранее Чисора раздельным
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