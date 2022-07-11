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Беллью: Чисора не должен драться с Уайлдером
Тони Беллью призвал Чисору не драться с Уайлдером
independent.co.uk / РА
Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что британец Дерек Чисора не должен драться с Деонтеем Уайлдером после победы в поединке с Кубратом Пулевым.
"То, что Чисора просит бой с Уайлдером, настораживает. Трудно понять, куда он пойдёт и какие бои захочет.
Я бы предпочёл, чтобы он снова дрался с Пулевым. Кто бы не хотел увидеть это снова? Это 1:1, я бы заплатил, чтобы увидеть это снова. Я не буду платить за бой "Чисора против Уайлдера", я не хочу этого видеть.
Слушайте, я буду поддерживать его, несмотря ни на что. Но Деонтей Уайлдер - один из самых свирепых панчеров, которых дивизион тяжёлого веса видел за долгое-долгое время", - приводит слова Беллью BoxingScene.
Чисора провёл свой 45-й бой в профессиональной карьере. На его счету 33 победы и 12 поражений.
Отметим, что британцу удалось прервать серию из трёх поражений подряд.
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