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Беллью: Чисора не должен драться с Уайлдером

Бокс
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Тони Беллью призвал Чисору не драться с Уайлдером

Беллью: Чисора не должен драться с Уайлдером

independent.co.uk / РА

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Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что британец Дерек Чисора не должен драться с Деонтеем Уайлдером после победы в поединке с Кубратом Пулевым.

"То, что Чисора просит бой с Уайлдером, настораживает. Трудно понять, куда он пойдёт и какие бои захочет.

Я бы предпочёл, чтобы он снова дрался с Пулевым. Кто бы не хотел увидеть это снова? Это 1:1, я бы заплатил, чтобы увидеть это снова. Я не буду платить за бой "Чисора против Уайлдера", я не хочу этого видеть.

Слушайте, я буду поддерживать его, несмотря ни на что. Но Деонтей Уайлдер - один из самых свирепых панчеров, которых дивизион тяжёлого веса видел за долгое-долгое время", - приводит слова Беллью BoxingScene.

Чисора провёл свой 45-й бой в профессиональной карьере. На его счету 33 победы и 12 поражений.

Отметим, что британцу удалось прервать серию из трёх поражений подряд.

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В статье: Тони Беллью Дионтей Уайлдер Дерек Чисора
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