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Тайсон Фьюри: Я готов драться с Джошуа бесплатно, но именно в Англии
Фьюри может вернуться
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с Энтони Джошуа.
"Всё дело в деньгах. Мистер Бизнесмен — не боец. Клянусь Богом, я надеюсь, что он победит Усика, чтобы я мог возобновить карьеру и подраться с ним бесплатно. Но мои условия таковы — я хочу драться на стадионе "Уэмбли". Хочу, чтобы вход был бесплатным и бой бесплатно показали на британском телевидении. Я подерусь с ним в Англии, не за границей. Здесь и бесплатно, ради болельщиков. Я готов подраться бесплатно, но именно в Англии", — приводит слова Фьюри BJPenn.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля.
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