  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Дениса Беринчика выставил футболку Месси на благотворительный аукцион
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Дениса Беринчика выставил футболку Месси на благотворительный аукцион

Бокс
(1 голосов)

Правда не оригинальную

Тренер Дениса Беринчика выставил футболку Месси на благотворительный аукцион

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Егор Голуб выставил на благотворительный аукцион футболку нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси. Эти деньги пойдут на помощь ВСУ.

"Это подписана футболка Месси, одного из лучших футболистов в истории.

Сама футболка – не из оригинального магазина клуба, но исполнена очень качественно. Пожалуйста, обратите на это внимание.

Половина средств будет направлена ​​моим друзьям из подразделения "Гонор", другая половина – ребятам из 207 батальона, которые совсем скоро едут на Восток", – сказал Голуб.

Аукцион продлится до 15 июля. Время окончания аукциона – 21:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Беринчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде