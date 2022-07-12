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Тренер Дениса Беринчика выставил футболку Месси на благотворительный аукцион
Правда не оригинальную
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Егор Голуб выставил на благотворительный аукцион футболку нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси. Эти деньги пойдут на помощь ВСУ.
"Это подписана футболка Месси, одного из лучших футболистов в истории.
Сама футболка – не из оригинального магазина клуба, но исполнена очень качественно. Пожалуйста, обратите на это внимание.
Половина средств будет направлена моим друзьям из подразделения "Гонор", другая половина – ребятам из 207 батальона, которые совсем скоро едут на Восток", – сказал Голуб.
Аукцион продлится до 15 июля. Время окончания аукциона – 21:00.
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