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Джейк Пол: Бокс исчезал как вид спорта, пока я не пришел
Видеоблогер сделал громкое заявление
Фото: sport24.ru
Боксер и видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) считает, что Тайсон Фьюри боится сразиться с Джошуа.
"Бокс исчезал как вид спорта, пока я не пришел и буквально не спас его. В общем, я сделал это почти самостоятельно, вместе с несколькими другими тяжеловесами и легковесами.
Но я спас бокс, и я стал понимать, в чем была проблема.
Из-за этого вы не видите величайших боев. Тайсон Фьюри боится сразиться с Джошуа, он боится сразиться с Усиком. Почему Джервонта Дэвис и Дэвин Хейни не подраются? Почему не подраются Джервонта и Райан Гарсия?
Почему эти великие бои не происходят? Дело в том, что одна из сторон опасается. Никто не знает какой именно, но бокс погибает из-за того, что нет обязательной защиты.
Никто не может заставить их устраивать эти бои, как это происходит в UFC", – сказал Джейк Пол.
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