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Александр Усик собрал приличную сумму на аукционе в Лондоне

Бокс
(2 голосов)

Все средства пойдут на помощь ВСУ

Александр Усик собрал приличную сумму на аукционе в Лондоне

Фото: Boxing News

Новина українською

Чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) организовал благотворительный аукцион в Лондоне, на котором собрал около 100 тысяч фунтов стерлингов в помощь Украине:

"Друзья украинского народа собрали 97 273,70 фунтов на эксклюзивном вечере сбора средств в City Social London!"

Огромное спасибо Джейсону Атертону, Ирхи Атертон, Тому Селлерсу, Тому Китчину, Юрию Ковриженко, Тому Брауну, Ольге Цибитовской, благотворительному фонду BGV и всем, кто поддержал мероприятие. Все вырученные средства пойдут в Usyk Foundation & With Ukraine. Сразись на стороне света", - написал боксер.

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В статье: Александр Усик
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