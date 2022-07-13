Александр Усик собрал приличную сумму на аукционе в Лондоне

Чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) организовал благотворительный аукцион в Лондоне, на котором собрал около 100 тысяч фунтов стерлингов в помощь Украине:

"Друзья украинского народа собрали 97 273,70 фунтов на эксклюзивном вечере сбора средств в City Social London!"

Огромное спасибо Джейсону Атертону, Ирхи Атертон, Тому Селлерсу, Тому Китчину, Юрию Ковриженко, Тому Брауну, Ольге Цибитовской, благотворительному фонду BGV и всем, кто поддержал мероприятие. Все вырученные средства пойдут в Usyk Foundation & With Ukraine. Сразись на стороне света", - написал боксер.