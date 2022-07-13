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Тони Беллью: Джошуа может победить Усика

Бокс
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Нужна лишь правильная подготовка

Тони Беллью: Джошуа может победить Усика

Фото: fightnews.info

Новина українською

Экс-боксер Тони Беллью считает, что в своих лучших кондициях Энтони Джошуа сможет победить Александра Усика.

"Джошуа может победить любого соперника. У него есть все качества для успеха в поединке с Усиком. Если он покажет лучшего себя, то способен победить любого противника. И свою веру ему нужно принести к рингу, а также действовать по плану".

"Только не по такому, который был в первом бою. В общем, Энтони способен выиграть в Усика, все нужные качества у него есть", - сказал Белллю.

Напомним, что поединок состоится 20 августа.

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В статье: Энтони Джошуа
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Источник:
Sport.ua

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