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Тони Беллью: Джошуа может победить Усика
Нужна лишь правильная подготовка
Фото: fightnews.info
Экс-боксер Тони Беллью считает, что в своих лучших кондициях Энтони Джошуа сможет победить Александра Усика.
"Джошуа может победить любого соперника. У него есть все качества для успеха в поединке с Усиком. Если он покажет лучшего себя, то способен победить любого противника. И свою веру ему нужно принести к рингу, а также действовать по плану".
"Только не по такому, который был в первом бою. В общем, Энтони способен выиграть в Усика, все нужные качества у него есть", - сказал Белллю.
Напомним, что поединок состоится 20 августа.
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