Тони Беллью: Джошуа может победить Усика

Экс-боксер Тони Беллью считает, что в своих лучших кондициях Энтони Джошуа сможет победить Александра Усика.

"Джошуа может победить любого соперника. У него есть все качества для успеха в поединке с Усиком. Если он покажет лучшего себя, то способен победить любого противника. И свою веру ему нужно принести к рингу, а также действовать по плану".

"Только не по такому, который был в первом бою. В общем, Энтони способен выиграть в Усика, все нужные качества у него есть", - сказал Белллю.

Напомним, что поединок состоится 20 августа.