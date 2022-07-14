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Сергей Деревянченко: Буду сражаться за Украину
Украинец готов к бою
36-летний украинский средневес Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) рассказал, что не хочет завершать карьеру. Слова украинца приводит портал boxingscene.com.
"Я хочу вернуться в ринг посильнее и намерен показать это в бою против Конли. Буду сражаться за Украину. Я всегда представляю Украину, когда поднимаюсь в ринг".
Напомним, 30 июля Деревянченко встретится с американцем Джошуа Конли.
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