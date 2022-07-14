Сергей Деревянченко: Буду сражаться за Украину

36-летний украинский средневес Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) рассказал, что не хочет завершать карьеру. Слова украинца приводит портал boxingscene.com.

"Я хочу вернуться в ринг посильнее и намерен показать это в бою против Конли. Буду сражаться за Украину. Я всегда представляю Украину, когда поднимаюсь в ринг".

Напомним, 30 июля Деревянченко встретится с американцем Джошуа Конли.