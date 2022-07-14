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Один из мексиканских боксеров готов провести бой с Усиком

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Но готов ли украинец драться с такими соперниками

Один из мексиканских боксеров готов провести бой с Усиком

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мексиканский боксер полутяжелого веса Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO) хочет провести бой против чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Я все еще хочу подняться в тяжелый вес. Когда я стану абсолютным чемпионом и проведу защиту, то смогу начать работать над переходом выше.

Кто стал бы для меня хорошим соперником в тяжелом весе? Я думаю, что Усик. Естественно, что я хочу сразиться с лучшими, так и должно быть правильно? Я был на ринге с боксерами сверхтяжелого веса, и удар – это удар.

Он будет более мощным и тяжелым, но я считаю, что могу это сделать. Усик примерно моего размера. Самым легким соперником был бы Энтони Джошуа, потому что мне кажется, он не может держать удар.

Я уверен, что Усик снова победит Джошуа. Вероятно, он его нокаутирует", – сказал Рамирес.

Напомним, что реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа.

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В статье: Александр Усик
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