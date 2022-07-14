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Деонтей Уайлдер готов провести поединок с победителем боя Усик - Джошуа
Победа будет за украинцем
Менеджер Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) Шелли Финкель рассказал, с кем проведет бой американец.
"Может, это будет победитель боя Усик – Джошуа. Знаю ли я чем занимается Фьюри? Может, если Джошуа победит, состоится большой поединок в Великобритании. Еще многое не произошло, поэтому мы будем следить за боем Джошуа – Усик.
Чхать, что говорит Фьюри, увидим, чего он захочет после поединка. Ибо если он дерется с победителем, то что дальше? В сверхтяжелом весе всего 4 настоящих топа - Усик, Джошуа, Фьюри и Деонтей", - сказал Финкель.
Напомним, что Усик и Джошуа проведут свой второй бой 20 августа.
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