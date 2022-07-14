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Деонтей Уайлдер готов провести поединок с победителем боя Усик - Джошуа

Бокс
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Победа будет за украинцем

Деонтей Уайлдер готов провести поединок с победителем боя Усик - Джошуа

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Менеджер Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) Шелли Финкель рассказал, с кем проведет бой американец.

"Может, это будет победитель боя Усик – Джошуа. Знаю ли я чем занимается Фьюри? Может, если Джошуа победит, состоится большой поединок в Великобритании. Еще многое не произошло, поэтому мы будем следить за боем Джошуа – Усик.

Чхать, что говорит Фьюри, увидим, чего он захочет после поединка. Ибо если он дерется с победителем, то что дальше? В сверхтяжелом весе всего 4 настоящих топа - Усик, Джошуа, Фьюри и Деонтей", - сказал Финкель.

Напомним, что Усик и Джошуа проведут свой второй бой 20 августа.

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В статье: Александр Усик
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