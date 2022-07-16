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Инсайдер: Супербой Спенс – Кроуфорд состоится в ноябре
Ожидаем с нетерпением
Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что поединок между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) состоится в ноябре.
"Они очень близки к подписанию договора. Как мне сказали, все выглядит так, что бой будет в ноябре в Лас-Вегасе.
Эти ребята сейчас на финише. Не вижу, как это сражение может не произойти. Конечно, это бокс, заранее здесь нельзя знать, но я жду бой Кроуфорд – Спенс в ноябре в Лас-Вегасе" – цитирует слова специалиста ESPN.
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