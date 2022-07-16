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Хорватская звезда бокса: Усик придумал бокс, он им живет
Трудно поспорить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватская звезда бокса, супертяж Ален Бабич посоветовал британцу Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) не выходить неа ринг против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует канал Boxing Social:
"Джошуа нужно все изменить. Это очень стыдно для чемпиона, когда тебя так переиграют, как его в первом бою. Мне нравится Джошуа. Многие мои спарринг-партнеры ездили к нему в лагерь, и они говорят, что он отличный парень. Джошуа знает меня, он говорит обо мне.
Мне нравится Энтони, но если он выйдет с таким настроением, что должен снова боксировать с Усиком, то это снова будет выглядеть смешно. Не боксируй с Усиком, поскольку этот парень придумал бокс, он им живет. Это другое. Ты не в этом классе, братец. Но ты мощный панчер. Возвращайся к истокам. Используй мощные удары и нокаутируй этого парня. Я знаю, что нельзя нокаутировать Усика, но ты можешь попробовать. Бокс настолько хорош и находится на своем месте, поскольку это сражение стилей.
Джошуа – панчер, а не технарь. Это как будто я устрою войну техник с Ломаченко. Он побьет меня, хотя я на 50 килограмм тяжелее. Не делай этого, задави этого парня" – сказал он.
Напомним, что ранее
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