Хорватская звезда бокса: Усик придумал бокс, он им живет

Хорватская звезда бокса, супертяж Ален Бабич посоветовал британцу Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) не выходить неа ринг против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует канал Boxing Social:

"Джошуа нужно все изменить. Это очень стыдно для чемпиона, когда тебя так переиграют, как его в первом бою. Мне нравится Джошуа. Многие мои спарринг-партнеры ездили к нему в лагерь, и они говорят, что он отличный парень. Джошуа знает меня, он говорит обо мне.

Мне нравится Энтони, но если он выйдет с таким настроением, что должен снова боксировать с Усиком, то это снова будет выглядеть смешно. Не боксируй с Усиком, поскольку этот парень придумал бокс, он им живет. Это другое. Ты не в этом классе, братец. Но ты мощный панчер. Возвращайся к истокам. Используй мощные удары и нокаутируй этого парня. Я знаю, что нельзя нокаутировать Усика, но ты можешь попробовать. Бокс настолько хорош и находится на своем месте, поскольку это сражение стилей.

Джошуа – панчер, а не технарь. Это как будто я устрою войну техник с Ломаченко. Он побьет меня, хотя я на 50 килограмм тяжелее. Не делай этого, задави этого парня" – сказал он.