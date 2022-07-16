Усик – Джошуа: В андеркарте боя выступит экс-чемпион мира

Известный шведский боксер, экс-чемпион мира Баду Джек (25-3-3; 15 КО) выйдет на ринг в андеркарте боя Усик – Джошуа.

Его соперником станет небитый до этого Ричарл Ривела (21-0; 16 КО). Об этом сообщает TalkSport.

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.