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Усик показал еще одно фото из подготовки к бою с Джошуа

Бокс
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Усик показал еще одно фото из подготовки к бою с Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото из подготовки к поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий снимок размещен на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что ранее известный хорватский супертяж высказался об Усике.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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