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Усик показал еще одно фото из подготовки к бою с Джошуа
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото из подготовки к поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий снимок размещен на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что ранее известный хорватский супертяж
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