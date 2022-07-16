Промоутер Джошуа: Я буду в шоке, если Энтони завершит карьеру

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что не думает о завершении карьеры своего подопечного. Его слова цитирует Boxing News 24/7:

"Я буду в шоке, если Джошуа завершит карьеру в случае поражения Усику. Энтони любит драться, для него бокс – это все.

Когда он проиграл Усику, многие в боксе написали мне: "Думаю, Джошуа должен уходить на пенсию". Я отвечал: "Он только что проиграл №1 или №2 боксеру р4р. У Энтони было не так много подобных поединков".

Джошуа любит бокс. Уверен, что он в нём еще на долго. Конечно, мы хотели бы победы в ближайшем поединке" – сказал он.