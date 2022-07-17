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Гарсия разбил Фортуну в главном поединке субботы
Бой был односторонний
Молодой американский проспект легкого веса Райан Гарсия (23-0; 19 КО) уверенно победил опытного Хавьера Фортуна (37-4-1; 26 КО) в главном поединке субботы.
Бой был односторонним, инициативой владел Гарсия и полностью переигрывал своего оппонента. В четвертом, пятом и шестом раундах Фортуна регулярно оказывался на конвасе ринга. Последний раз рефери уже не выдержал, дал отмашку и зафиксировал победу Райана техническим нокаутом.
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