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Гарсия хочет провести бой против Джервонты Дэвиса

Бокс
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Гарсия хочет провести бой против Джервонты Дэвиса

UA-Футбол
Новина українською

Проспект легкого веса Райан Гарсия (23-0; 19 КО) после победы над Хавьером Фортуной (37-4-1; 23 КО) заявил, что хочет выйти на ринг против Джервонты Дэвиса (27-0; 25 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Я не вернусь в 135 фунтов просто так, но дальше собираюсь встретиться с "Танком". Если "Танк" захочет это сражение в первом полусреднем весе, то я запишу все переговоры, чтобы не было заголовков, якобы я избегаю его. Если Дэвис хочет, сделаем это.

Я никого не боюсь. У меня есть дух соревнований, и вы увидите это, когда я подерусь против "Танка" и надеру ему задницу" – сказал он.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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