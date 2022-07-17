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Гарсия хочет провести бой против Джервонты Дэвиса
Хорошая идея
Проспект легкого веса Райан Гарсия (23-0; 19 КО) после
"Я не вернусь в 135 фунтов просто так, но дальше собираюсь встретиться с "Танком". Если "Танк" захочет это сражение в первом полусреднем весе, то я запишу все переговоры, чтобы не было заголовков, якобы я избегаю его. Если Дэвис хочет, сделаем это.
Я никого не боюсь. У меня есть дух соревнований, и вы увидите это, когда я подерусь против "Танка" и надеру ему задницу" – сказал он.
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