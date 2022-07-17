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Хэйни объявил дату возвращения на ринг
Еще не скоро
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) объявил, когда планирует вернуться на ринг. Его слова цитирует Boxing News 24:
"Я хочу сразиться с лучшими боксерами мира. Я повторяю это долгое время. Я не избегаю и не уклоняюсь ни от кого. Кто бы это ни был, я буду готов. Я вернусь на ринг в октябре против неизвестного" – сказал он.
Напомним, что ранее Гарсия
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