Хэйни объявил дату возвращения на ринг

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) объявил, когда планирует вернуться на ринг. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Я хочу сразиться с лучшими боксерами мира. Я повторяю это долгое время. Я не избегаю и не уклоняюсь ни от кого. Кто бы это ни был, я буду готов. Я вернусь на ринг в октябре против неизвестного" – сказал он.