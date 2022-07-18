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Фрэнк Уоррен: Сейчас много говорят о Фьюри, но ничего не решено

Бокс
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Не стоит списывать тайсона со счетов

Фрэнк Уоррен: Сейчас много говорят о Фьюри, но ничего не решено

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Франк Уоррен рассказал о карьере чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Слова Уоррена приводит Express.

"Сейчас много говорят о Фьюри, но ничего не решено. Ничего не будет ясно, пока я не сяду и не поговорю с ним. Сейчас у него тур, поэтому он путешествует по стране. Через пару недель у него будет небольшой перерыв в туре. , тогда мы сядем и поговорим".

"Тайсон – боец. Верю, что он продолжит заниматься этим. Однако окончательное решение о нем. Но если Фьюри собирается провести следующий бой – он будет против победителя Усика – Джошуа".

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В статье: Фрэнк Уоррен
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