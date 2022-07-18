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Тедди Атлас дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Бокс
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Тренер ставит на украинца

Тедди Атлас дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Фото: isport.ua

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Известный американский тренер Тедди Атлас поделился прогнозом на ожидаемый титульный реванш в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

"Думаю, Усик победит. Я не могу поставить не на него. Какие на то причины? Он был чемпионом в первом тяжёлом весе, собрал все пояса, став лучшим в истории дивизиона, за исключением Холифилда.

Он устроил апсет в бою с более крупным парнем. Так же, как и Холифилд, поднявшийся в весе ради боя с Дагласом. Усик сделал свою работу и победил Джошуа. На этот же раз он либо выступит ещё лучше, либо, учитывая события на его родине, решит, что бокс уже не так уж и важен", – сказал Атлас на своём YouTube-канале.

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В статье: Энтони Джошуа Тедди Атлас
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