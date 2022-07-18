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Девин Хэйни: Есть вероятность, что реванш с Камбососом не состоится
В первом бою победу одержал именно Хэйни
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американский боксёр Дэвин Хэйни сообщил, что его реванш с австралийцем Джорджем Камбососом может не состояться.
Напомним, поединок состоялся в июне этого года в Мельбурне (Австралия) и Хэйни победил единогласным решением (116-112, 118-110, 116-112), объединив все пояса основных боксёрских организаций. После австралиец заявил о намерении провести реванш.
"Если мы снова подерёмся, я покажу себя намного лучше. Потому что ты знаешь, с кем имеешь дело, после 12 раундов. Я не говорю, что это мой следующий бой, потому что мы пока ничего не знаем. Посмотрим… Да, вероятность того, что реванш не состоится, есть", – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
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