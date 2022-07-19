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Карл Фроч: Джошуа не показал ничего, что дало бы мне уверенность в том, что он побьёт Усика

Бокс
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Карл Фроч высказался о титульном поединке

Карл Фроч: Джошуа не показал ничего, что дало бы мне уверенность в том, что он побьёт Усика

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Карл Фроч высказался об ожидаемом титульном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

"Непростая задача для Энтони. Мне бы хотелось думать, что он справится. У него, без сомнений, есть данные для того, чтобы победить. Он большой и сильный, но я не уверен в его настрое. Я не был в его лагере и не знаю, чем он занимается на спаррингах.

Он ничего не показал с тех пор, как его уничтожил Энди Руис. Он не показал ничего, что дало бы мне уверенность в том, что он побьёт такого парня, как Усик. Хотя это не совсем справедливо по отношению к Энтони, учитывая, насколько хорош Усик", – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу JOE.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Карл Фроч
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