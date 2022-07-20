Украинский блогер: Ломаченко ждет россиян, топит за них и ненавидит ВСУ

Украинский блоггер и продюсер Владимир Петров считает, что бывший чемпион мира Василий Ломаченко поддерживает вторжение российской армии.

"Из того, что знаю: Ломаченко ждет россиян, топит за них, радуется их мелким локальным победам, ненавидит ВСУ.

Усик при сознании. Считает россиян кафирами, Ломаченко – предателем, топит за Украину аккуратно, чтобы не отравили насмерть перед боем.

Но Лома тупо Бардаш от спорта. Найти бы, где он уши спрятал", – написал Петров в фейсбуке.