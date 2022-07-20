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Украинский блогер: Ломаченко ждет россиян, топит за них и ненавидит ВСУ

Бокс
(4 голосов)

Петров сделал громкое заявление

Украинский блогер: Ломаченко ждет россиян, топит за них и ненавидит ВСУ

Новина українською

Украинский блоггер и продюсер Владимир Петров считает, что бывший чемпион мира Василий Ломаченко поддерживает вторжение российской армии.

"Из того, что знаю: Ломаченко ждет россиян, топит за них, радуется их мелким локальным победам, ненавидит ВСУ.

Усик при сознании. Считает россиян кафирами, Ломаченко – предателем, топит за Украину аккуратно, чтобы не отравили насмерть перед боем.

Но Лома тупо Бардаш от спорта. Найти бы, где он уши спрятал", – написал Петров в фейсбуке.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Sport.ua

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