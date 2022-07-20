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Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа

Бокс
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Минимальная цена 100 долларов

Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа

Скріншот з відео

Новина українською

20 августа украинец Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа, которого он победил в сентябре 2021 года. Фанаты уже могут купить билеты на этот бой.

Цена варьируется от 100 долларов (самый дешевый) до 4600 долларов (самый дорогой). Еще поклонникам бокса нужно будет заплатить за перелет и проживание в Саудовской Аравии, так что далеко не все смогут себе позволить такую роскошь.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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