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Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа
Минимальная цена 100 долларов
Скріншот з відео
20 августа украинец Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа, которого он победил в сентябре 2021 года. Фанаты уже могут купить билеты на этот бой.
Цена варьируется от 100 долларов (самый дешевый) до 4600 долларов (самый дорогой). Еще поклонникам бокса нужно будет заплатить за перелет и проживание в Саудовской Аравии, так что далеко не все смогут себе позволить такую роскошь.
????️ Tickets are on-sale NOW for #UsykJoshua2 in Jeddah ????????????— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2022
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