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Энди Руис рассказал, с кем проведет следующий бой

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Энди Руис рассказал, с кем проведет следующий бой

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Экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.

"Я должен вернуться и работать. Имя есть, талант есть, все что мне нужно – быть дисциплинированным, тяжело работать и проводить бои.

Я не хотел принимать легкие поединки, потому ждал. Именно поэтому я буду сражаться с Ортизом, потому что он крепкий, неловкий парень.

Мы действительно упорно тренируемся. Если я победю Ортиза, то следующим я хотел бы подраться с Уайлдером, если он не выйдет на пенсию».

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В статье: Энди Руис
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