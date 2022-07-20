Энди Руис рассказал, с кем проведет следующий бой

Экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.

"Я должен вернуться и работать. Имя есть, талант есть, все что мне нужно – быть дисциплинированным, тяжело работать и проводить бои.

Я не хотел принимать легкие поединки, потому ждал. Именно поэтому я буду сражаться с Ортизом, потому что он крепкий, неловкий парень.

Мы действительно упорно тренируемся. Если я победю Ортиза, то следующим я хотел бы подраться с Уайлдером, если он не выйдет на пенсию».