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Энди Руис рассказал, с кем проведет следующий бой
Только с чемпионом
Экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.
"Я должен вернуться и работать. Имя есть, талант есть, все что мне нужно – быть дисциплинированным, тяжело работать и проводить бои.
Я не хотел принимать легкие поединки, потому ждал. Именно поэтому я буду сражаться с Ортизом, потому что он крепкий, неловкий парень.
Мы действительно упорно тренируемся. Если я победю Ортиза, то следующим я хотел бы подраться с Уайлдером, если он не выйдет на пенсию».
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