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Гвоздик: Не считаю российских спортсменов виновными в происходящем
Неоднозначное заявление
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик рассказал, что думает об отстраненных российских спортсменов.
"С одной стороны, россия напала на Украину, и почти все цивилизованное сообщество поддерживает нас и, если это война, то она должна быть на всех фронтах. Спорт якобы вне политики, но так всегда было только для спортсменов. Со своей стороны вижу абсолютно логичным" запрет российским спортсменам представлять свое государство на соревнованиях.С одной стороны, я понимаю спортсменов, которые посвятили всю свою жизнь спорту и теперь они не могут выступать на международных соревнованиях. Кроме тех, кто открыто поддерживает, как они говорят "спецоперацию", не считаю спортсменов виновными в происходящем. Профессиональный спорт это не Олимпийские Игры, здесь боксер в первую очередь представляет себя.
А с другой, Вы до сих пор верите в справедливость?
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