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Названа дата реванша между Девином Хэйни и Джорджем Камбососом
Бой состоится в октябре
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американский боксёр Дэвин Хэйни проведёт реванш с австралийцем Джорджем Камбососом 15 октября, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в своих социальных сетях.
Бой должен пройти на "Арене Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия).
Напомним, первый поединок состоялся в июне этого года в Мельбурне (Австралия) и Хэйни победил единогласным решением (116-112, 118-110, 116-112), объединив все пояса основных боксёрских организаций.
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