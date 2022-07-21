Названа дата реванша между Девином Хэйни и Джорджем Камбососом

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американский боксёр Дэвин Хэйни проведёт реванш с австралийцем Джорджем Камбососом 15 октября, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в своих социальных сетях.

Бой должен пройти на "Арене Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия).

Напомним, первый поединок состоялся в июне этого года в Мельбурне (Австралия) и Хэйни победил единогласным решением (116-112, 118-110, 116-112), объединив все пояса основных боксёрских организаций.